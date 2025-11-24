Protecció Civil activa el Vencat en fase d'alerta per vents forts aquest dimarts a Tarragona

TARRAGONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat el Vencat en fase d'alerta davant la previsió de ratxes de vent superiors als 70 quilòmetres per hora (km/h) al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tarragona) des de la matinada fins al migdia de dimarts, segons ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Dimecres es poden superar els 90 km/h al Pirineu, l'Alt Empordà i el Baix Empordà (Girona), segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
A més, el Meteocat ha emès un avís de situació meteorològica de perill per l'estat de la mar des de la una de la matinada de dimecres fins a la una de la matinada de dijous per ones que podrien superar els dos metres i mig d'altura a l'Empordà.