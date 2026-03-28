Protecció Civil activa el Procicat per fort onatge aquest diumenge al nordest de Catalunya

També avisa de ratxes de vent màximes superiors als 90 quilòmetres per hora
BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Procicat pel fort onatge previst per a aquest diumenge a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva (Girona), amb possibilitat d'onades superiors als 2,5 metres de component nord, amb mar de fons.
També manté activat en alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya, Ventcat, davant del perill per ventadas fortes durant tot el dia en tot el territori, ha informat aquest dissabte en un comunicat.
El vent s'intensificarà de forma generalitzada a tota Catalunya, amb ratxes que podrien arribar a màximes superiors als 90 quilòmetres per hora, amb una especial afectació al terç nord i est, concretament.
El vent de component nord afectarà especialment la Costa brava, i es podran produir onades superiors als 2,5 metres fins al dilluns al migdia, i Protecció Civil avisa que la situació pot ser especialment complicada en el Cap de Creus i el Cap de Begur (Girona).
NEVADES
A partir d'aquest dissabte a la nit i fins al diumenge a la nit s'esperen nevades amb gruixos superiors als 10 centímetres en cotes superiors als 900 metres a les comarques del costat nord del Pirineus, especialment a la Vall d'Aran i el nord d'Alta Ribagorça i Pallars Sobirà (Lleida).
A més, avisa que el vent pot provocar dos efectes: neu transportada i torb, per la qual cosa es troba en prealerta el pla Neucat.
DEMANA PRUDÈNCIA
Protecció Civil demana "molta prudència" amb la mobilitat i les activitats en l'exterior, sobretot a les portes de la Setmana Santa, i demana seguir les recomanacions i les informacions del Servei Català de Trànsit (SCT) i fer cas a les indicacions de les autoritats.
En relació a les ventades, en zones urbanes demana estar alerta amb el mobiliari urbà i elements d'edificis que puguin caure, i, sobre l'estat del mar, aconsella no apropar-se a espigons, passejos marítims ni camins de ronda.