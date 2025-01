Protecció Civil activa la prealerta Procicat per fred intens a tot Catalunya

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activat la prealerta Procicat per fred intens a tot Catalunya, que començarà aquesta nit i fins demà al matí, amb especial atenció al Pla de Lleida (Lleida), la Conca de Barberà i el Priorat (Tarragona), segons un comunicat publicat a X aquest dilluns.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació aquest dilluns al matí, i fins dimecres hi ha una alerta per fred intens arreu del territori, on el grau de perill màxim podria arribar a 4 sobre 6.

L'alerta arriba després d'un inici de setmana marcat per un descens de temperatures notable a tot Catalunya.