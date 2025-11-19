Protecció Civil activa la prealerta per possibles nevades a l'Alt i el Baix Empordà (Girona)

GIRONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Neucat per possibles nevades a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, a la província de Girona.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, ha alertat que la cota de neu se situarà en els 300-400 metres, arribant fins i tot als 200, però no s'esperen capes gruixudes.
El Meteocat ha situat les nevades a la franja de les 19 a 1 hores, i ha fixat un grau de perill màxim d'1 sobre 6, ha indicat en un altre missatge en 'X'.