Protecció Civil activa la prealerta de l'Inuncat i el Ventcat per pluges i vent aquest dissabte

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte la prealerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges acompanyades de tempesta, i del pla especial d'emergències per ventades a Catalunya, el Ventcat, per fort vent.

A més, es manté l'alerta per nevades i fort onatge, explica Protecció Civil en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Es preveu una intensitat de pluja en forma de ruixats d'uns 20 mil·límetres en 30 minuts, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.