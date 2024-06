Protecció Civil activa la prealerta Inuncat per a aquest dilluns per previsió de pluges intenses

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha anunciat l'activació de la prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per a aquest dilluns 1 de juliol per previsió de pluges intenses, amb aproximadament 20 litres per metre quadrat.

Es preveu que les pluges afectin de matinada l'extrem sud, principalment al Baix Ebre i Montsià (Tarragona) i durant el matí a tota la meitat sud, especialment al litoral, mentre que a la tarda es concentraran al nord-est del territori, ha informat aquest diumenge en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Protecció Civil ha aconsellat circular per rutes principals i autopistes, moderar la velocitat i mantenir distàncies de seguretat adequades a zones afectades per les pluges.