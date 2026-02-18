Protecció Civil activa el pla Ventcat per fort vent a partir d'aquest dimecres a la nit

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla especial per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per previsió de ratxes de vent superiors als 125 quilòmetres per hora, especialment a punts del Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Tarragona a partir d'aquest dimecres a la nit i durant dijous.
Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat es preveu que el vent bufi a partir d'aquest dimecres a la nit a les comarques d'Osona (Barcelona), la Garrotxa, el Ripollès i la Selva (Girona) i, de cara a dijous, les previsions indiquen que el vent de component oest afectarà tot Catalunya, exceptuant la zona nord-est.
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és possible que aquest dijous se superi el llindar de perill dels 125 quilòmetres per hora entre les 7 i les 19 hores al Baix Camp i el Tarragonès (Tarragona) i, al Pirineu, el llindar d'avís se superarà sobretot a cotes altes, la qual cosa pot provocar torb per la neu acumulada.
Protecció Civil demana prudència davant aquest nou episodi de vent i recorda que molt arbrat està afectat pels últims temporals de pluja i vent, per la qual cosa hi ha risc de despreniment de terres.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha fet arribar el comunicat d'activació del pla a tots els municipis afectats.