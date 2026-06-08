Protecció Civil activa el pla Procicat en fase d'alerta per la visita del Papa a Catalunya

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat preventivament aquest dilluns a la nit el pla Procicat en fase d'alerta davant del risc d'activitats multitudinàries i afectacions en la mobilitat per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya aquest dimarts i dimecres, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Lleó XIV s'acomiadarà aquest dimarts 9 de juny de Madrid, on ha transcorregut des del 6 de juny la primera etapa del seu viatge apostòlic per Espanya, que cedeix ara el testimoni a Barcelona, on romandrà fins al dimecres 10 de juny.
L'agenda del Papa començarà a les 10.20 hores i, després de pronunciar el seu últim discurs a Madrid, partirà amb avió a les 11.10 hores cap a Barcelona, on està prevista la seva arribada al Prat a les 12.25 hores.