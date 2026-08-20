Protecció Civil activa el pla Inuncat a Catalunya davant de la previsió de fortes pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dijous a la tarda el pla Inuncat en fase d'alerta davant de la previsió de fortes pluges en les properes hores a Catalunya, especialment entre el divendres a la nit i el dissabte al matí.
En un comunicat, Protecció Civil ha explicat que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que aquesta nit es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en bona part del territori, i els episodis poden anar acompanyats de "temporal i de fenòmens de temps violent".
Per a aquest divendres, la SMC ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja, i es podran superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i nord-est, i a la nit les pluges intenses es concentraran especialment en el litoral i el prelitoral sud.
El dissabte de matinada i al matí es manté el grau màxim de perill de 4 sobre 6 en el litoral i prelitoral sud, i es preveu que la pluja vagi acompanyada de tempesta i que a Tarragona s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en tres hores entre el divendres a la nit i les primeres hores del dissabte.
INCIDÈNCIES
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dijous 109 trucades per 66 incidents relacionades amb la pluja, i en la demarcació de Barcelona s'han concentrat 99 trucades, seguit de Tarragona (7) i de Girona (3).
Per comarques, el Vallès Occidental ha concentrat més de la meitat de les trucades (57), seguit del Bages (14) i el Vallès Oriental (10), i els municipis amb més trucades han estat Sabadell (17), Sant Quirze del Vallès (14); Terrassa (10), i Sant Cugat del Vallès (8).
A més, entre les 14.00 i les 19.30 hores els Bombers de la Generalitat han atès 94 avisos relacionats amb fortes pluges, tempestes i episodis de vent en diferents punts de Catalunya, majoritàriament per branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent.
La comarca on han realitzat més actuacions ha estat el Vallès Occidental, amb més de 40 avisos, la majoria d'ells concentrats entre les 16 i les 17 hores.