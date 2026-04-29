Protecció Civil activa l'Inuncat a la Catalunya Central per pluja i demana "prudència"

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat aquest dimecres l'alerta del pla Inuncat en vista de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fortes pluges dijous a partir del migdia especialment a les comarques de la Catalunya Central i ha demanat "prudència" a la ciutadania.
Es preveu que la pluja pot afectar dijous a partir del migdia fins divendres a la nit les comarques de la Catalunya Central i també de Lleida, on es poden acumular més de 20 l/m2 en 30 minuts, informen en un comunicat aquest dimecres.
D'entre totes les comarques afectades, on hi ha més probabilitat de superar aquest llindar és a la comarca del Berguedà i el Lluçanès (Barcelona), on els ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment pedra.
Protecció Civil demana "extremar" les precaucions especialment en la mobilitat i activitats a l'aire lliure, i seguir les previsions meteorològiques.
Assenyalen que, en cas de forta pluja, es recomana circular preferentment per les rutes principals i autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat i, en cas de problemes de visibilitat, s'ha d'aturar el vehicle i senyalitzar la posició.