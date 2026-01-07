Protecció Civil activa l'alerta Ventcat per la previsió de forts vents al Pirineu

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta Ventcat per la previsió de forts vents aquest dimecres a cotes altes del Pirineu, segons ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'episodi s'intensificarà dijous al litoral i el prelitoral català, i divendres s'estendrà arreu del territori, per la qual cosa Protecció Civil demana "precaució en desplaçaments i activitats a l'exterior".
A més a més, han anunciat que ha finalitzat l'alerta Procicat per fred intens, per l'episodi que ha afectat Catalunya des del 5 de gener i pel qual un total de 16 municipis han activat els plans municipals per fred.
Aquest dimecres, les glaçades han estat "gairebé generals", excepte en alguns trams del litoral, amb mínimes d'entre -5 i -10ºC a gran part de l'interior i sectors del prelitoral i de -10ºC a -15ºC al Pirineu.
En el conjunt de Catalunya, la d'aquest dimecres ha estat la matinada més freda des del 6 de gener del 2021.