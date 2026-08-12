Protecció Civil activa l'alerta del Procicat per seguir possibles incidències de l'eclipsi

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per seguir possibles incidències de l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, informen en un comunicat.
Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de Protecció Civil en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) a la sala de Reus (Tarragona), on es troben representants de Protecció Civil, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Servei Català de Trànsit (SCT) i Servei Meteorològic.
A les 08.30 hores s'ha reunit el comitè tècnic del Pla Procicat per prevenir i gestionar possibles incidències derivades de la mobilitat derivada de l'eclipsi.
Protecció Civil es mantindrà en contacte amb el Centre Nacional d'Emergències per realitzar seguiment de possibles incidències en l'àmbit estatal, en coordinació amb la resta de comunitats, principalment l'Aragó i la Comunitat Valenciana, per proximitat geogràfica.
El CAT112, per la seva banda, ha reforçat la seva plantilla per assumir el possible increment de trucades entre les 16 i 00h, principalment una hora abans i després de l'eclipsi, previst entre les 19 i 21h.