Protecció Civil activa l'alerta del Procicat per la primera onada de calor de l'estiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres l'alerta del Procicat per calor intensa davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya de diumenge a dimarts, ha informat en un comunicat.
Segons el Meteocat, la calorada intensa es començarà a intensificar el cap de setmana i assolirà el punt àlgid dilluns, amb temperatures que podrien superar els 40 graus, especialment a Ponent (Lleida), i es mantindran elevades dilluns i dimarts.
Les temperatures nocturnes també seran especialment elevades, amb mínimes que podrien superar els 25 graus, especialment a punts del litoral i prelitoral català.
Aquesta calorada intensa vindrà acompanyada d'una entrada de pols sahariana en suspensió, que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit.