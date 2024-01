Protecció Civil activa l'alerta del Procicat per "fort onatge" a la Costa Brava (Girona)

GIRONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte al migdia la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per "fort onatge" a la Costa Brava (Girona).

Allà es preveuen onades de fins a dos metres i mig i ratxes de vent de 90 quilòmetres per hora, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat extremar la "precaució", en un comunicat recollit per Europa Press.

A més, es manté activa l'alerta del pla Ventcat per "vent que bufarà fort", especialment en la meitat sud de Catalunya, la zona central i el Pirineu català.