Protecció Civil activa l'alerta per vent a Catalunya per a aquest dimecres

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per a aquest dimecres, atesa la previsió de ratxes superiors als 72 quilòmetres per hora a "bona part del territori central i sud".

Segons ha apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press, l'episodi començarà dimecres a la matinada i es pot allargar durant tot el dia.

Per aquest motiu, han demanat precaució en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.