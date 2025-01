Protecció Civil activa l'alerta per fred intens en tota Catalunya

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activat l'alerta per fred intens aquest dilluns a la nit, per la qual preveuen afectacions en tota Catalunya de forma generalitzada també per a aquest dimarts a la nit.

Segons han informat en un comunicat, l'episodi de fred intens té una especial afectació al Pla de Lleida (Lleida), el Priorat i la Conca de Barberà (Tarragona).

Han indicat que el llindar d'avís se superarà sobretot en les planes i fondalades i han recomanat molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada i extremar les precaucions amb els aparells de calefacció en els habitatges, garantint sempre una correcta ventilació.