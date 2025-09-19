Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per pluges intenses aquest diumenge a Catalunya

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres el Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) en vista de la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de pluges intenses diumenge a pràcticament qualsevol punt del territori, especialment a les comarques de Girona i la Catalunya Central.
El Meteocat preveu dissabte alguns ruixats dispersos al litoral i al Pirineu occidental i diumenge s'esperen precipitacions extenses que començaran a la meitat oest i que, a la tarda, afectaran qualsevol punt del territori amb possibilitat de tempesta i fort vent, informa Protecció Civil en un comunicat.
Concretament, es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts, especialment a zones de Girona i la Catalunya Central, per la qual cosa Protecció Civil demana prudència en la mobilitat i activitats a l'exterior, a més d'evitar travessar barrancs i zones inundables.