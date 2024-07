Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per les pluges previstes des de dissabte a la tarda

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat davant les pluges previstes des de dissabte a la tarda fins a la matinada a gran part de Catalunya, sobretot al Pirineu i Prepirineu occidental i central.

Es preveuen més de 20 litres en mitja hora, però en alguns punts dels Pirineus i Prepirineu hi ha alguna possibilitat d'arribar als 40, i on s'espera menys pluja és al litoral central i nord, informa la Generalitat en un comunicat.

El Govern demana prudència en conduir i en les activitats en espais naturals, i no acostar-se a rius, rieres i torrents, sobretot del Prepirineu i Pirineus, i més encara a barrancs, per possible increment sobtat del cabal.