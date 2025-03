La propera edició del concurs Maria Canals reunirà a més de 60 pianistes de 25 països

Se celebrarà del 23 de març al 3 d'abril a Barcelona

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La 70 edició del concurs internacional de música Maria Canals reunirà a 61 pianistes de 25 països del 23 de març al 3 d'abril a Barcelona, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts.

En concret, en l'edició d'aquest any s'han presentat un total de 116 aspirants, dels quals s'han seleccionat 61, i la delegació espanyola serà "la més nombrosa" per primera vegada, amb nou concursants.

Així, participaran dos catalans: el barceloní Víctor Braojos i Guillem León, de Badalona (Barcelona).

Després de l'espanyola, les delegacions que compten amb més aspirants són Corea del Sud (8) i Japó (6), i l'edat mitjana dels pianistes és de 25 anys, mentre que hi ha 47 homes i 14 dones.

ACTIVITATS COMMEMORATIVES

Tots els concursants s'enfrontarán en dues rondes eliminatòries, una semifinal i una gran final amb orquestra, que compta amb la col·laboració de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso, i de la Fundació Banc Sabadell.

La trobada, el cartell de la qual ha estat dissenyat per l'artista Perico Pastor, també tindrà activitats commemoratives que volen destacar el llegat cultural del concurs, així com la base social que el fa possible.