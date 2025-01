Prop de 800 persones marxen a favor de Palestina i contra "l'ecocidi i el feixisme" a Barcelona

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

Prop de 800 persones, segons les dades de la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al migdia a Barcelona en una manifestació per demanar un front comú, textualment, a favor de Palestina i contra "l'ecocidi i el feixisme".

La manifestació ha començat cap a les 12.00 als Jardinets de Gràcia per recórrer el passeis de Gràcia, encapçalada per una pancarta de grans dimensions amb el lema 'Contra el genocidi, l'ecocidi i el feixisme: front comú. Per a un present i un futur dignes: resistència col·lectiva'.

La protesta s'emmarca en el moviment 'L'Embranzida', que aquest cap de setmana protesta a diverses ciutats europees "contra el feixisme, per Palestina i per la justícia climàtica i ecològica".

La manifestació de Barcelona ha comptat amb la participació d'organitzacions com 'Prou Complicitat amb Israel', la Xarxa Solidària Contra l'Ocupació de Palestina (Rescop), la Comunitat Palestina de Catalunya o l'organització juvenil Arran.

"POSAR FRE A LES VIOLÈNCIES"

En una atenció als mitjans, la portaveu de 'L'Embranzida', Virgínia Soler, ha remarcat la necessitat de "posar fre a les violències que perpetuen les elits econòmiques i els estats criminals com Israel", alhora que ha valorat, textualment, que no es pot lluitar per separat contra la crisi ecològica, el genocidi i el feixisme, en les seves paraules.

Per la seva banda, la portaveu d'Arran, Laia Canigó, ha advertit que els partits d'extrema dreta estan "aprofitant els fracassos dels governs" davant de les crisis per introduir discursos d'odi, mentre que la representant d'End Fossil Barcelona, Sara Santana, ha demanat que les vides, els territoris i els futurs, textualment, deixin de ser mercaderies.