Prop del 40% dels catalans parla amb els seus éssers estimats difunts

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
L'últim Baròmetre de la religiositat de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat mostra que el 38% dels catalans parla amb els seus éssers estimats difunts, i que el 47% ha resat al llarg de l'últim any.
Declara haver resat el 47% dels creients catòlics, el 77% dels evangèlics i el 87% dels musulmans, però també el 21% dels agnòstics i el 6% dels ateus, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
El 47% dels catòlics afirma parlar amb els seus éssers estimats difunts, cosa que també fan el 35% dels agnòstics i el 16% dels ateus, a més del 19% dels evangèlics i el 28% dels musulmans.
El 36% dels agnòstics i el 30% dels ateus afirmen haver practicat ioga o meditació, per sobre dels catòlics (28%), evangèlics (22%) i musulmans (13%).
PRÀCTIQUES MENYS POPULARS
Les pràctiques menys habituals entre els catalans són llegir llibres sagrats (25%), demanar assistència espiritual (11%) o participar en pelegrinatges o trobades espirituals (9%), sovint vinculades a determinades creences.
Entre els evangèlics (72%) i els musulmans (74%) és molt més habitual llegir els llibres sagrats, però molt menys entre els que s'identifiquen com a catòlics (20%).
Demanar assistència espiritual és una pràctica més freqüent entre els evangèlics (36%) i els musulmans (23%) que en els catòlics (11%).
Així mateix, només un 9% de la població participa en pelegrinatges o trobades espirituals, amb més prevalença entre evangèlics (13%) i musulmans (16%).