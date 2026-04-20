Una promoció de 290 alumnes s'incorpora als Bombers en període de pràctiques

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presidit aquest dilluns l'acte de lliurament dels diplomes de la 26a promoció del Curs de formació bàsica per a bombers al teatre La Passió d'Olesa de Montserrat (Barcelona), en què 290 professionals s'han incorporat al servei actiu del cos en període de pràctiques.
Dels 290 alumnes graduats, 107 són dones, la qual cosa representa un 36,90% dels nous efectius, informa un comunicat del Govern aquest dilluns.
La consellera Parlon ha destacat que "l'organització està en un procés de redimensionament, de creixement i de millora de les instal·lacions" i que l'objectiu del cos és arribar als 4.000 bombers.
La directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Marta Roca Fina, ha celebrat en el lliurament de diplomes el notable nombre de bomberes que s'ha incorporat en la promoció: "La diversitat és una aposta pel talent, per la transformació de l'organització, per fer-la més oberta, per identificar i aprofitar capacitats diferents i, en definitiva, per un enfortiment de l'organització."
La formació dels alumnes s'ha desenvolupat a les aules de l'ISPC, a més de pràctiques a localitzacions com Saragossa, la Seu d'Urgell (Lleida) o Tivissa (Tarragona).