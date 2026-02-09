Un projecte de vídeos del sector agroalimentari, guanyador del 3è concurs Amic-Nous Talents

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El 3è concurs Amic-Nous Talents, de creació de contingut en català d'informació de proximitat a les xarxes socials, ha concedit el primer premi al projecte 'Menja a prop', de Lluc Puntas, que valora el sector agroalimentari i els productes de proximitat amb vídeos curts, informa l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), que organitza el premi.
Hi ha hagut uns 100 joves participants de Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, procedents de 53 universitats i centres educatius, i el segon premi ha estat per a Blai Corpas i Gina Candela pel projecte 'Enllengua't', que reivindica "la riquesa de la llengua catalana des d'una mirada periodística basada en dades".
El tercer premi ha estat per a Sergi Félez i Arnau Escobar pel seu pòdcast 'Repensar el territori: el nou èxode urbà", un projecte que aborda l'èxode urbà a Catalunya per "construir una visió completa de les causes i conseqüències d'aquest fenomen".