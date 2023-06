El projecte 'Òh!pera' impulsa 4 òperes de format petit al Liceu el 5, 6 i 9 de juliol

Duren 30 minuts i l'objectiu és "fomentar l'experimentació"



El Gran Teatre del Liceu acollirà per segon any consecutiu el projecte 'Òh!pera', que comptarà amb l'estrena de 4 òperes de format petit a diferents espais del teatre els dies 5, 6 i 9 de juliol, informa en un comunicat d'aquest dilluns.

La iniciativa es fa amb la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, a través del Disseny Hub Barcelona i escoles de disseny de la ciutat, que pretén un any més "fomentar l'experimentació i l'aprenentatge de joves estudiants des de diferents disciplines del disseny".

Aquesta aliança entre institucions i escoles es tradueix en la creació i l'estrena de 4 òperes de petit format pensades per "ser representades durant la mateixa vetllada a diferents espais del Liceu".

Els títols de les òperes de nova creació són 'Nala', 'Hi ha monstres que viuen per la seva curiositat', 'Filles del món' i també 'In the beginning everything was white'.

LA INICIATIVA

L'artista resident del Liceu Àlex Ollé és l'encarregat de la direcció artística del projecte i els compositors Andreu Gallén, Carlos de Castellarnau, Marian Márquez i Itziar Viloria han ideat aquestes òperes que tenen una durada d'uns 30 minuts.

Els compositors s'han seleccionat dins el projecte Barcelona Creació Sonora de l'Institut de Cultura de Barcrelona (Icub) i per a la posada en escena s'ha buscat la "diversitat de propostes estètiques".

En el projecte hi participen estudiants d'escoles d'art i disseny de Barcelona, com l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC), l'Escola Superior de Disseny (ESDI), LCI Barcelona i IED Barcelona.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el desplegament de la mesura de govern Impuls de les Indústries Creatives, que entre les línies d'acció prioritàries té la "promoció del talent".