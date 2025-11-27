Projecte Home Catalunya fa 30 anys amb més de 35.000 persones ateses

PROJECTE HOME CATALUNYA - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Projecte Home Catalunya ha complert 30 anys de vida aquest dijous treballant a favor del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions a Catalunya i, durant aquestes tres dècades, l'entitat ha atès 35.239 persones.
Un total de 105.618 persones han participat al llarg d'aquests 30 anys en els diferents programes de prevenció de les addiccions que ha comptat amb la col·laboració de 273 treballadors i el "suport" de 1.397 voluntaris, centrant-se en un enfocament integral sobre els diferents àmbits de la vida dels atesos, informen en un comunicat.
Durant aquestes dècades, el perfil dels atesos ha canviat "segons els hàbits i patrons de consum de la societat": l'entitat va néixer per donar resposta, principalment, a la crisi de l'heroïna dels anys 80 i 90, arribant a atendre el 1996 el 79% dels casos per heroïna.
El 2005, en canvi, la cocaïna era àmpliament la substància majoritària, amb un 75% dels casos, mentre que el 2015 el 45% de les persones ateses va ser per consum d'alcohol --la cocaïna se situava en el 41% dels casos-- i, actualment, s'han tornat a intercanviar les posicions entre la cocaïna (45%) i l'alcohol (40%).
De cara als pròxims anys, Projecte Home Catalunya té el repte de treballar per millorar l'atenció que ofereix a les més de 1.700 persones que atén cada any a través dels seus programes i serveis d'atenció i tractament i, per a això, remarquen la necessitat de reforçar la feina amb les famílies de les persones amb addiccions, un element "clau" en el procés de rehabilitació.