Un projecte de la Generalitat porta l'humor a les presons catalanes per reinserir a joves

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) de la Generalitat ha engegat al juliol i la primera setmana d'agost el projecte 'Stand Up', una iniciativa per potenciar les competències comunicatives dels joves interns, a través dels monòlegs de comèdia.
El Cire, empresa pública del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, busca que els interns millorin "habilitats transversals vinculades a la recerca de treball", informa en un comunicat aquest dissabte.
Segons el director del Cire, Daniel Ortiz, es vol "millorar l'ocupabilitat dels joves de 18 a 24 anys, que no són menors, però presenten moltes vegades necessitats especials".
El programa es desenvolupa en 24 sessions de dues hores que s'han repartit durant sis setmanes, amb el guionista i còmic Tomàs Fuentes.
Els monòlegs d'estil humorístic són una eina "poderosa i terapèutica" per a aquests joves, que permeten trencar barreres i fomentar l'empatia, segons la institució.