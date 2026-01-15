El projecte 'A Bathroom Opera' guanya el Premi Carmen Mateu per a joves creadors

GIRONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El projecte 'A Bathroom Opera' ha guanyat el 4t Carmen Mateu Young Artist European Award, que enguany està dedicat a la categoria d'òpera en la modalitat de projecte artístic-educatiu i està dotat amb 40.000 euros, ha informat aquest dijous la Fundació Castell de Peralada en un comunicat.
Dirigida per Franciska Éry, amb música i disseny sonor de Natalie Szende, escenografia de Basia Binkowska i visuals i disseny de projecció de Kati Katona, s'estrenarà en futures edicions del Festival de Perelada (Girona), amb previsió d'itinerància.
El jurat, format per Richard Brunel, Vania Cauzillo, Barbara Minghetti, Rafael R.Villalobos i Oriol Aguilà, ha destacat la qualitat artística del projecte i ha valorat que ofereix "una visió innovadora, multidisciplinària i sorprenent del teatre operístic".
Ha subratllat que la proposta "obre el món de l'òpera als públics joves d'avui, implicant-los directament en qüestions d'identitat centrals per a la seva generació i permetent-los esdevenir una part activa de la representació".
El format, segons el jurat, ofereix "moltes oportunitats de replicabilitat i adaptació més enllà de l'espai teatral tradicional, no només per a públics joves sinó també en contextos intergeneracionals".