El projecte artístic FabLAB Rural presenta els resultats d'aquest curs a Amer (Girona)

GIRONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El projecte de creació artística FabLAB Rural ha presentat a l'Espai Jove la Teranyina d'Amer (Girona) els resultats dels treballs elaborats durant el curs 2025-2026 amb la participació d'alumnes de l'Institut Castell d'Estela d'Amer, informa un comunicat del Govern.
La iniciativa, coordinada per Idea Associació Cultural, ha consistit en classes de disseny i tallers amb l'objectiu que els alumnes aprenguin a fer servir eines audiovisuals i practiquin la lectura i l'escriptura en català.
Aquesta proposta forma part del Programa de Cultura i Educació gestionat per la Generalitat i el Ministeri de Cultura, una convocatòria que ha destinat més d'1,2 milions d'euros a un total de 77 projectes artístics de tot Catalunya.
En les activitats d'aquest projecte hi han participat un total de 76 estudiants de primer d'ESO al costat d'un grup d'alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat del mateix institut.
El procés creatiu i els tallers han comptat amb la col·laboració dels artistes Marcel·lí Antúnez, Lluís Fortuny i Monika Grygier, juntament amb altres professionals de l'edició, la fotografia, el vídeo i la comunicació audiovisual com Maria Batet, Albert Blanch, Miquel Tomàs i Joan Gol.
A la província de Girona s'han impulsat 13 d'aquests projectes a 23 centres d'educació primària i secundària, dels quals 10 són escoles rurals.