Un projecte amb realitat virtual avisa els infants dels efectes de les begudes energètiques

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

El projecte català Nutrivision ha començat a aplicar experiències immersives amb realitat virtual per conscienciar sobre alimentació saludable els infants de deu a dotze anys, sobretot davant dels efectes de les begudes energètiques que se solen consumir des dels dotze.

El projecte, liderat pel Kid's Cluster, ha comptat amb el suport d'Acció (Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, de la Generalitat de Catalunya) amb un ajut de 69.000 euros, informa la Conselleria d'Empresa i Treball aquest diumenge en un comunicat.

La iniciativa pretén abordar l'augment dels índexs de sobrepès i obesitat en la població infantil i l'auge del consum de productes com les begudes energètiques a edats primerenques, mitjançant un vídeo de realitat virtual i un taller sobre begudes energètiques.

Una vegada feta la prova pilot, el percentatge d'alumnes que reconeixien que les begudes energètiques poden ser perjudicials augmentava del 79% al 92%.

La 'cluster manager' del Kid's Cluster, Anna López, ha destacat que així els infants "reben els missatges d'una manera diferent, més motivadora i impactant", perquè introduir elements de joc en les experiències formatives capta l'atenció i la predisposició a participar.

El projecte ha comptat amb Alimenta per elaborar el contingut científic, Seeds Experience per dissenyar i produir la realitat virtual; la Universitat de Barcelona per validar processos i avaluar l'impacte del projecte, i tbkids per al context educatiu i la relació amb infants, famílies i escoles.