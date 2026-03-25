El projecte 'Això és una excavació' representarà Catalunya a la Quadriennal de Praga 2027

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El projecte 'Això és una excavació', d'Helena Mateos, ha estat seleccionat per representar Catalunya a la Quadriennal de Praga 2027 (PQ), dins la secció de Països i Regions, després d'un procés de selecció que l'Institut Ramon Llull (IRL) va convocar al gener.
Segons informa l'IRL en un comunicat aquest dimecres, es proposa un circuit físic i simbòlic, en el qual el públic és "l'element principal d'una trama basada en la recuperació de les fosses de dones republicanes assassinades en el franquisme".
També hi participen Sara Farré i Jan Clota i, del projecte, el jurat destaca la "rellevància i vigència de la temàtica proposta, ja que, tot i que pren com a punt de partida uns fets històrics locals, és capaç d'establir un diàleg amb el món contemporani".
També posa en relleu la formalització del projecte: una instal·lació performativa que convida el públic a experimentar en primera persona la vivència d'una excavació de fosses de víctimes republicanes a les illes Balears.
La pròxima edició de la PQ serà a Praga (República Txeca) del 8 al 17 de juny del 2027 --any en què celebrarà el seu 60 aniversari-- i estarà dedicada al tema 'Absències i silencis com a espais potencials per a nous futurs escenogràfics'.