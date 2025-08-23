Prohibit el bany a platges de Badalona, Montgat i Arenys de Mar (Barcelona) per mala qualitat de l'aigua

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El bany a totes les platges de Badalona (Barcelona), la platja de la Picordia a Arenys de Mar (Barcelona) i les platges dels Roques i les Barques a Montgat (Barcelona) ha quedat prohibit aquest dissabte per mala qualitat de l'aigua.
En diversos missatges a X recollits per Europa Press, Protecció Civil ha explicat que oneja la bandera vermella en aquestes platges de les comarques del Barcelonès i el Maresme per la mala qualitat de l'aigua.
Cap a les 12 del matí s'ha prohibit el bany a les platges de Badalona i la platja de la Picordia a Arenys de Mar i, cap a les 16.00, s'ha estès la bandera vermella a les platges dels Roques i les Barques a Montgat.