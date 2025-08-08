Prohibit el bany a les platges de L'Ametlla de Mar (Tarragona) per una taca "viscosa" a l'aigua

TARRAGONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha prohibit el bany a totes les platges de L'Ametlla de Mar (Tarragona) per la presència d'una taca "viscosa" a l'aigua aquest divendres al matí.
Ho fa per "precaució" per determinar l'origen de les taques i analitzar mostres, informa en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cos ja va avisar aquest dijous a la tarda de la presència d'una taca "gran" i viscosa de color blanc en el mar, propera a la sorra, a la zona de la platja de Pixavaques de la localitat tarragonina.