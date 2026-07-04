El programa RecercAULA tanca els seus tres primers cursos en una jornada amb docents i investigadors

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El programa RecercAULA del Govern va tancar el dijous passat els seus tres primers cursos amb una jornada final que va reunir a més de 200 docents i 80 investigadors.
Durant aquests tres cursos, "el programa ha consolidat els seus objectius": apropar la investigació educativa als centres i promoure una pràctica docent basada en evidències", amb la creació d'equips de docents investigadors en els centres participants, segons ha informat la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
Al llarg del programa, els centres han desenvolupat petites investigacions aplicades a partir de reptes detectats en el seu propi context, amb l'objectiu de millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge.
La jornada de clausura, celebrada sota el lema 'Una oportunitat per connectar la investigació educativa i la pràctica docent', va servir per presentar els resultats de les investigacions i compartir experiències entre centres i professionals de l'educació.
La trobada, segons el comunicat, també va afavorir l'intercanvi entre grups de recerca i centres educatius per impulsar la transferència del coneixement científic a la pràctica docent.