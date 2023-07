El programa de parelles lingüístiques del Govern compleix 20 anys amb 170.000 parelles constituïdes

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El Voluntariat per la llengua (VxL), el programa de parelles lingüístiques de la Generalitat de Catalunya que gestiona territorialment el Consorci per a la Normalització Lingüística, ha constituït 170.000 parelles lingüístiques en els seus 20 anys d'activitat.

El 2022 el programa ha constituït 9.111 parelles, una xifra que s'acosta a les 11.000 assolides el 2019 abans de la caiguda fins a les 7.000 a causa de la pandèmia, que va impedir les trobades presencials, informa la Conselleria de Cultura en un comunicat aquest dijous.

La commemoració dels 20 anys s'emmarca en la campanya 'Provem-ho en català. Molt per parlar. Molt per viure' i programarà un acte central a la tardor per homenatjar totes les persones que han participat en el programa al llarg de la seva història.