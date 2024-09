El programa musical 'Zenit' i el magazín 'La selva' amb Xavier Grasset, novetats de 3Cat

Romà destaca l'aposta per una oferta àmplia de continguts per a l'univers 3Cat

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 6 set. (EUROPA PRESS) -

3Cat estrenarà el programa musical 'Zenit' a TV3 i en la plataforma 3Cat, la programació de la qual també tindrà com a novetats el magazín de tarda 'La selva', conduït per Xavier Grasset, i Marina Romero com a nova presentadora del 'Més 324', en substitució del mateix Grasset.

En la presentació de la temporada aquest divendres que ha conduït Romero, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha considerat que la nova temporada de TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat és un "viatge apassionant" amb una oferta àmplia de continguts a demanda de les necessitats i els nous hàbits de consum.

Romà ha remarcat que 3Cat ofereix "contingut audiovisual de qualitat i en català amb tots els formats possibles per tots els els canals existents" en el que ha definit com l'univers 3Cat.

Entre les novetats que presentarà TV3 figuren el programa de tarda 'La selva', el presentador del qual Xavier Grasset ha definit com "un espai de trobada", al qual s'afegirà 'Quanta guerra!' amb Eloi Vila, la sèrie 'El mal invisible' i el programa musical 'Zenit', en què 24 cantants professionals trien i interpreten èxits per atreure totes les generacions.

També tindrà la docusèrie 'El nou clam', presentada pel músic David Carabén, que buscarà l'himne del 125è aniversari del FC Barcelona, i la sèrie d'animació 'Bola de Drac Súper' s'emetrà per primera vegada en català.

El director de TVC, Sigfrid Gras, ha destacat els 14 anys de lideratge continu de la televisió a Catalunya, i ha ressaltat: "El 3Cat no ha vingut a matar TV3 i Catalunya Ràdio. Vol potenciar".

CATALUNYA RÀDIO

A Catalunya Ràdio, una de les novetats és el pas a la franja de migdia d''El búnquer', amb Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell; l'ampliació d'horari del 'Catalunya nit' amb Manel Alías al capdavant, i la continuïtat de vaixells insígnia com 'El matí de Catalunya Ràdio' amb Ricard Ustrell i 'El suplement' amb Roger Escapa.

Carles Porta torna a la ràdio amb 30 episodis nous de 'Crims', que es podran escoltar els divendres, i ha explicat que també hi haurà el podcast 'El jurat', amb la visió de crims des de la perspectiva de la deliberació dels jurats.

El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, està convençut que brinden una programació que els farà "competitius", i ha destacat que l'emissora és líder en podcasts.

PLATAFORMA 3CAT

En la plataforma 3Cat es podrà veure el programa 'Tot torna', amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau; una nova edició de 'La travessa', amb Laura Escanes; una nova temporada de 'Vosaltres mateixos', amb Andreu Buenafuente, i el programa 'Bob in translation', amb Bob Pop.

La directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat, Cristina Villà, ha incidit en l'èxit de la plataforma, amb un 1 milió d'usuaris registrats, més de 4 milions d'hores de consum mensual i una mitjana de 20 milions de reproduccions cada mes.

Villà ha emfatitzat que l'aparició de la plataforma no ha perjudicat TV3 i Catalunya Ràdio, que continuen sent líders: "Hem vingut a omplir una necessitat, no a canibalitzar-nos".