Un programa de l'Ajuntament de Barcelona acompanya 141 joves en reagrupació familiar

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La 18a edició del programa 'A l'estiu, Barcelona t'acull', de l'Ajuntament de Barcelona, ha acompanyat aquest estiu 141 joves d'entre 12 i 19 anys arribats recentment a la ciutat per facilitar "el procés de reagrupament familiar, coneixement de l'entorn i aprenentatge de la llengua i cultura catalanes".
La iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques, ha comptat aquest any amb participants de 21 països i el seu acte de clausura s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda al Saló de Cent, ha informat el consistori barceloní en un comunicat.
Barcelona "és una ciutat que creix amb la diversitat de les persones que arriben", ha afirmat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, que ha afegit que l'objectiu de l'ajuntament és ajudar aquestes persones a trobar espais on créixer, crear vincles i construir el seu futur en igualtat de condicions.