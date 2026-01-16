El programa Esport Blanc Escolar de la Generalitat inicia un nou curs amb 2.636 alumnes

LLEIDA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El programa Esport Blanc Escolar, impulsat per les conselleries d'Educació i Formació Professional i Esports de la Generalitat, ha iniciat un nou curs amb 2.636 alumnes de tercer i quart de primària de 64 centres públics i concertats per practicar esquí alpí, de fons i snowboard en estacions de muntanya de Girona i Lleida.
Uns alumnes del Consell Esportiu del Pallars Sobirà (Lleida) van estrenar les primeres sessions a Tavascan a mitjans de desembre i aquests últims dies s'hi han anat sumant més joves esquiadors, i els últims a fer-ho seran la setmana vinent els de la Vall d'Aran a l'estació de Baqueira-Beret, informa el Govern aquest divendres en un comunicat.
La iniciativa, que fa 13 anys que funciona i amb uns 12.000 nens dels Pirineus participants, s'allargarà fins a finals de març en un projecte per acostar els esports d'hivern.