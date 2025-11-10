El programa Amgen TransferCiència acosta la genètica i la biotecnologia a 300 alumnes catalans

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El 7è programa educatiu Amgen TransferCiència, impulsat per Amgen i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), acostarà la genètica i la biotecnologia a 300 alumnes de 4t de l'ESO i de batxillerat de 15 centres educatius catalans durant aquest curs.
La iniciativa vol despertar vocacions científiques, concretament en genètica i biotecnologia, "i explotar el potencial didàctic i motivador d'aquestes disciplines per acostar la ciència real a l'alumnat", informen Amgen i la FCRI en un comunicat aquest dilluns.
Un equip de 15 investigadors --des de l'etapa predoctoral fins a la postdoctoral-- participarà en el programa, en el qual es faran classes magistrals i tallers sobre tècniques d'edició i seqüenciació genètica.