El professor de la UB denunciat per presumpte assetjament sexual critica amenaces i defensa la seva innocència

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El professor de la Universitat de Barcelona (UB), que continua apartat de la facultat per presumpte assetjament sexual a una alumna després que ella ho comuniqués al setembre de 2023 a la Unitat d'Igualtat de la universitat i denunciés també als Mossos d'Esquadra, ha criticat la campanya de "desprestigi", calúmnies, insults i amenaces a xarxes socials i ha reafirmat la seva innocència.

Segons un comunicat a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press, el docent fa referència a l'atestat de Mossos d'Esquadra en el qual es resolia que els fets "no constitueixen infracció penal alguna", per la qual cosa es procedia a rebutjar-la.

A més, indica que la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona va confirmar que els fets denunciats no eren constitutius de cap dels tres delictes sobre els quals se li acusava, i afegeix que la resolució incloïa el següent: "si alguna conducta d'assetjament s'intueix és la de la pròpia denunciant".

SUSPÈS CAUTELARMENT

Aquest dilluns la UB informava en un comunicat que es mantenia la suspensió cautelar, i explicava que al setembre de 2023 va tenir constància del cas per una denúncia interna de l'estudiant i que "immediatament" es va activar protocol per actuar davant d'aquestes situacions.

Es va oferir acompanyament psicològic a l'alumna, mesures de seguiment en l'àmbit acadèmic i suport per part dels professionals de la Unitat d'Igualtat, i informa que l'estudiant va denunciar davant els Mossos d'Esquadra unes "suposades agressions sexuals".

La UB va obrir un expedient disciplinari al professor amb suspensió cautelar immediata de funcions per presumptes infraccions molt greus i greus, i aquest expedient actualment està en fase final d'instrucció, després d'haver estat suspès durant gairebé 10 mesos "ja que estava oberta la via judicial iniciada per la denunciant".