Professionals de salut assenyalen les "barreres sistèmiques" de les dones i aborden els reptes en IA

Criden a fomentar les STEM entre les dones i un model de lideratge col·laboratiu

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

Professionals del sector de la salut assenyalen les "barreres sistèmiques" de les dones i aborden els reptes de diversitat i inclusió de la IA en salut, informen en un comunicat conjunt el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (Cesif-metrodora) i Healthcare Businesswomen's Association (HBA).

Entre els punts tractats, criden a implementar polítiques inclusives en tecnologia, fomentar l'educació STEM entre les dones i establir marcs regulatoris que evitin biaixos en els algorismes de IA, van afirmar en un recent acte a Madrid.

La ceo de Cesif-metrodora, Clara Campos, assenyala que la bretxa de gènere en la tecnologia segueix sent una barrera per a moltes dones, però que hi ha sectors que "demostren que és possible un futur diferent", com la biomedicina o la farmàcia, on la representació femenina supera el 50%.

Per a ella, la presència de dones en alts càrrecs en la indústria biofarmacéutica és un exemple --en les seves paraules-- del que es pot aconseguir si s'aposta per un model de lideratge col·laboratiu, i creu que fan falta més dones en llocs de decisió.

'HEALTHCARE' I IA

L'Engagement Lead de HBA-Healthcare Business Association, Raquel Carnero, destaca el compromís de l'associació amb la paritat de gènere en llocs de lideratge, "proporcionar pràctiques equitatives que permetin a les organitzacions aprofitar tot el potencial de les dones i facilitar les connexions per accelerar l'avanç".

La General Manager en AVOS Tech i exMcKinsey Partner, Gloria Macías, ha afirmat que la irrupció de la IA i la transformació digital en empreses noves i nadius digitals "està suposant la seva raó de ser" i que en empreses grans ha suposat un canvi cultural profund que encara està en procés.

El Managing Director en Accenture Espanya, Daniel Hidalgo, ha afirmat que encara que la IA ha demostrat ser una "eina poderosa per a la millor contínua, també planteja un repte a les organitzacions d'adaptar-se".

Per últim, la ceo de Savana, Miriam Rodríguez, reivindica el paper de la IA i la transformació digital en la salut: "No només està redefinint la medicina, sinó que es posiciona com la clau mestra d'un futur més humà, disruptiu i accessible en l'àmbit sanitari".