Professionals del 0-3 marxen a Barcelona per exigir millores en aquesta etapa educativa

Demanen a Educació que "s'encarregui de la gestió" de les escoles infantils
BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
Centenars de professionals d'Educació Infantil s'han manifestat aquest dimecres des de la plaça Universitat de Barcelona per exigir millores en l'etapa de 0-3 anys al crit de 'El 0-3 no pot més'.
Convocats per la Plataforma 0-3, han començat la marxa a les 12.05 hores en direcció a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en la jornada de vaga del 0-3 aquest mateix dimecres.
Baixant pel carrer Pelai, portaven pancartes en les quals es llegia 'Veniu un matí, després feu les ràtios', 'La infància té drets i algú els ha de defensar' i 'L'escola infantil no és un negoci'.
Han cridat lemes com 'No és docència, és supervivència' i 'Niubó escolta això és una revolta', i a l'inici de la marxa els impulsors de l'acció han lamentat la "precarització" d'aquesta etapa i reiteren la necessitat de mesures urgents.
REPRESENTANTS
En unes declaracions als periodistes abans de la manifestació, la membre de la Plataforma 0-3 Patricia Rodríguez ha afirmat que demanen a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat que "s'encarregui de la gestió" de les escoles infantils catalanes i que es compti el 0-3 com a etapa educativa.
Un altre membre, Joan Cela ha assegurat que el Departament fa dècades que està "enquistat" amb el 0-3; que és l'etapa més maltractada, diu, de Catalunya; reclamen a Educació garantir places per als nens, i una trobada amb la Conselleria per treballar les seves demandes.
Montse Hernández, una altra membre, ha remarcat la precarietat i inestabilitat de les treballadores d'aquesta etapa: "Tot i que som TEI ens tenen com a monitores de lleure, amb una precarietat que al juliol ens n'anem a l'atur".