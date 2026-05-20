Professionals educatius entren uns minuts a la seu del PSC a Barcelona per demanar millores a 0-3

Rober Solsona - Europa Press
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Un grup de professionals educatius ha entrat aquest dimecres cap a les 9 hores a la seu del PSC a Barcelona, al barri del Poblenou, per reclamar millores en l'etapa 0-3 anys, dins la vaga educativa que aquest dimecres està centrada en l'educació infantil.
Eren unes 30 persones, tot i que a l'interior hi han accedit vora la meitat al crit de 'El 0-3 no pot més'; duien samarretes grogues --representatives del col·lectiu docent-- i xiulets, i quan han sortit han cridat 'Vergonya, vergonya'.
També han enganxat cartells als vidres exteriors de la seu amb les reclamacions del col·lectiu, i fonts de CGT Ensenyament asseguren que "han identificat 2 persones" com a conseqüència d'aquesta acció.