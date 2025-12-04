Productors audiovisuals catalans impulsen un protocol per prevenir l'assetjament en el sector

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
La Federació de Productors Audiovisuals (Proa) ha impulsat un protocol per a la prevenció, detecció, abordatge, seguiment i reparació de situacions d'assetjament en el sector audiovisual, i ha manifestat el seu rebuig a "qualsevol forma de violència".
En un comunicat aquest dijous, després de presentar el protocol, ha reafirmat el seu compromís amb la creació d'espais laborals "segurs, respectuosos i inclusius", i insisteix que l'objectiu és promoure la implementació d'aquesta eina tant a nivell associatiu com en les productores sòcies de Proa.
Considera que les productores "tenen un paper clau en la prevenció i l'abordatge d'aquestes situacions" i assegura que aquest protocol adapta a les associacions de Proa els estàndards marcats pel protocol guia elaborat per l'Acadèmia del Cinema Català i la Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat.