El productor Paco Poch rep el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter

El productor i distribuïdor Paco Poch ha rebut el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter en la gala dels 17 Premis Gaudí, celebrada a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona.

Després d'un muntatge amb algunes de les produccions de Poch acompanyades del violoncel de la seva filla Nihma Poch, el cineasta Manuel Huerga ha lliurat el premi al productor: "Té una intuïció que va més enllà de la nostra perspectiva".

"Aquests dies molta gent m'ha preguntat què era la producció", ha començat Poch, abans d'embarcar-se en un relat sobre el seu estiu en 1971 en el Festival de cinema d'Avignon.

Ha parlat de la faràndula d'aquest festival, els seus espais en l'escenari i darrera d'ell, i el que va descobrir del cinema: "Tot el que sonava a marginal, experimental i investigació, allí hi era jo".

Amb aquest relat, Poch ha volgut parlar de la producció com a espai on es troben la contemplació i la calor humana, "tan important com l'obra acabada".

Ha demanat als joves que barregin el seny i la rauxa i que s'atreveixin a afrontar la por quan aparegui, i ha afirmat que va voler ser productor per, en cada pel·lícula que ha fet, "reviure el plaer d'aquest festival".