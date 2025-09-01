9 produccions catalanes participaran al Festival de Cinema de Toronto (Canadà)

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
9 produccions catalanes participaran al 50 Festival Internacional de Cinema de Toronto (Canadà), que se celebrarà del 4 al 14 de setembre, ha informat aquest dilluns la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat.
La secció Special Presentations acollirà l'estrena mundial de la nova pel·lícula d'Isabel Coixet 'Tre Ciotole', una coproducció amb Itàlia basada en la novel·la homònima de Michela Murgia, en una secció en la qual també es projectarà 'Sirât', d'Oliver Laxe.
El Festival de Toronto estrenarà 'Forastera', el debut en el llargmetratge de Lucía Aleñar Iglesias, dins la secció Discovery; les pel·lícules 'Bajo el mismo sol', d'Ulises Porra, i 'Nomad Shadow', d'Eimi Imanishi, ho faran en la secció Centrepiece, i 'Magalhâes', de Lav Diaz, participarà a la secció Wavelenghts.
En curtmetratges, Toronto comptarà amb '09/05/1982', de Jorge Caballero Ramos i Camilo Restrepo, a la secció Wavelenghts, i 'Ramón who speaks to ghosts', de Shervin Kermani, i 'Quietness', de Gonçalo Almeida, a la Short Cuts.
El director i guionista Carlos Marques-Marcet formarà part del jurat de la secció Platform, una categoria que el cineasta va guanyar el 2024 amb 'Polvo serán'.