La Princesa Leonor destaca als premiats Princesa de Girona 2025 davant de la "complexitat del món"

Defineix Barcelona com a "ciutat mendociana de prodigis" i al Liceu com el seu símbol i identitat

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor ha destacat aquest dimecres que els 6 guardonats en els Premis Princesa de Girona de 2025 han abordat la complexitat del món i l'han transformat en solucions clares, accessibles i eficaces: "Abordeu la complexitat del món i la transformeu en solucions".

"Tots 6 us heu anticipat als desafiaments i heu treballat a llarg termini en un món on tot és urgent. Heu escollit el camí difícil, el del compromís, el propòsit, la consciència del que està bé, del que cal fer", ha dit en el seu discurs en el lliurament dels Premis en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Els ha agraït la seva "determinació i paciència per tirar endavant i perseverar, i posar tant de talent al servei de la societat".

També ha agraït als patrons el seu suport perquè la Fundació Princesa de Girona, amb tot el seu equip, "sigui còmplice i impulsora de la forma que tenen els premiats de mirar el món".

"Una mirada que no busca dreceres i que es construeix moltes vegades en silenci i amb convicció, amb l'ètica del treball ben fet i la recerca del ben comú, amb l'entusiasme per aconseguir millorar la vida de les persones", ha afegit.

PREMIATS

La Princesa ha posat en valor "l' entusiasme" que veu en la vida i l'obra dels premiats, així com l'energia impressionant, en les seves paraules, que tenen els 6 guardonats.

De Manuel Bouzas ha indicat que és un arquitecte que s'atreveix a pensar d'una manera diferent i que és entusiasta perquè, malgrat les crisis i incerteses constants, diu textualment, és "el millor moment per ser jove i conjugar arquitectura i sostenibilitat".

Ha remarcat que l'empresària colombiana Valentina Agudelo "es va enfrontar a molts nos, però no va perdre l'entusiasme perquè dones vulnerables tinguin accés a prevenció en salut", a través del seu dispositiu per a la detecció precoç del càncer de mama.

De l'enginyer civil Andreu Dotti ha destacat que "va transformar la seva frustració en energia entusiasta" per crear un sistema d'aprenentatge de matemàtiques que ajuda a milers d'alumnes a tot el món.

Sobre l'enginyer químic Antoni Forner-Conca, assegura que "se li encén la mirada quan parla de transició energètica" i que contagia el seu entusiasme davant del repte de l'emmagatzematge a gran escala d'energies renovables.

A la científica Gabriela Astúries l'ha definit com una neurocientífica entusiasmada per una convicció, com és que "totes les persones mereixen una atenció en salut digna", i que per aquest motiu va crear una plataforma que ajuda a milions de guatemalencs.

També ha destacat que l'emprenedor Pablo Sánchez "es nega al fet que bebès prematurs en moltes parts del món no tinguin garantides les condicions bàsiques per tirar endavant", i que impressiona el seu entusiasme a explicar com funcionen les seves incubadores de baix cost.

"EXCEL·LÈNCIA DE L'ART"

La Princesa ha destacat el Liceu com a santuari de les arts, en les seves paraules, i símbol i identitat de Barcelona: "Ciutat mendociana de prodigis a la qual m'estic apropant amb lectures estiuenques per rebre a Oviedo al català il·lustre que és Eduardo Mendoza".

Ha recordat que fa unes setmanes es va representar al Liceu l'òpera Rusalka de Dvorák i que va veure unes imatges en les quals tots els que acaben de participar en la representació "s'abraçaven entusiasmats per l'emoció i l'esforç col·lectius després d'oferir l'excel·lència de l'art".