La princesa Elionor descobreix el llegat d'Elsa Peretti a Sant Martí Vell (Girona)

Peretti va conèixer Sant Martí Vell per la fotògrafa Colita i va restaurar 18 cases i 3 masies

La princesa Elionor i la infanta Sofia han conegut aquest dijous al matí el llegat de la dissenyadora i filantropa Elsa Peretti i la seva fundació, durant una visita a Sant Martí Vell (Girona).

Han arribat acompanyades del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil.

També les han rebut el director general de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué; i el membre del consell d'administració de la Nando and Elsa Peretti Foundation, Stefano Palumbo.

El recorregut per la localitat ha començat a la Casa Petita i la Sala Gran, que formen part de les 18 cases i 3 masies que la dissenyadora va restaurar al municipi.

Al llarg de l'itinerari també han pogut conèixer les accions de col·laboració que desenvolupa la Fundació Princesa de Girona i la Nando and Elsa Peretti Foundation.

Ho han fet acompanyades de la directora de programes educatius de la Fundació Princesa de Girona, Sandra Camós; la responsable de filantropia de la Nando and Elsa Peretti Foundation, Daniela Jenni; i la model Eugenia Silva, ambaixadora del projecte 'Ellas Hablan Código'.

CASES RESTAURADES

Durant la visita, Stefano Palumbo ha explicat a la princesa i a la infanta que Peretti --morta el 2021-- va dissenyar diferents peces per a les diferents cases i altres curiositats, com que les cases restaurades compten amb obres d'Andy Warhol i Salvador Dalí.

La Nando and Elsa Peretti Foundation ha obsequiat la princesa Elionor amb un collaret d'un cor dissenyat per la mateixa Elsa Peretti.

Peretti va descobrir el 1968, a través de la fotografia de la seva amiga Colita, la localitat de Sant Martí Vell, que en aquell moment estava en estat de degradació, però ella va quedar tan impactada que va adquirir un primer immoble el 1972, la Casa Petita.

A partir d'aquí, Peretti va participar activament en la restauració dels edificis i el resultat, tal com el va descriure ella, és una "casa tentacular", formada per diversos edificis interconnectats a través d'un laberint de passadissos subterranis i passarel·les aèries que s'estenen sobre carrerons.

VALÈNCIA

En el recorregut també hi havia els 16 joves de València que han participat en el programa que té la fundació a les zones afectades per la dana, i la princesa i la infanta s'han pogut informar sobre les activitats realitzades.

El projecte de València, que continuarà fins a l'octubre, que té com a línies principals el suport a joves a les escoles, amb 20 professors desplegats a 18 centres; i el benestar i suport emocional amb 15 psicòlegs a centres de les zones afectades.

També l'emprenedoria juvenil, que ha comptat amb 500 joves per presentar projectes de reconstrucció que són importants per als joves, dels quals s'han seleccionat 10 projectes finalistes, finançats amb 100.000 euros en conjunt; i la línia de testimoni i cultura, de documentals per testimoniar el pla de reconstrucció de València.

FUNDACIONS

En unes declaracions als periodistes, Salvador Tasqué ha remarcat l'èxit de la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2025 d'aquest dimecres; i assenyala que Sant Martí Vell és un "espai de col·laboració" amb la Nando and Elsa Peretti Foundation i que han volgut donar a conèixer les activitats que fan la princesa i la infanta.

Per la seva banda, Stefano Palumbo assegura que el somni de Peretti era crear "una fundació filantròpica autèntica amb els seus propis diners per fer el bé" i que a la localitat no només hi ha cases restaurades, sinó espais creatius; i recorda que fa 50 anys de la col·laboració entre Elsa Peretti i la joieria Tiffany's.