'El príncep' s'alça com a millor curtmetratge dels Premis Gaudí

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La producció 'El príncep', dirigida i escrita per Àlex Sardà, s'ha alçat com a millor curtmetratge dels Premis Gaudí 2025, que es lliuren aquest dissabte a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona i que han lliurat els directors Dani de la Orden i Marcel Barrena.

Es tracta d'un drama familiar que reflexiona sobre els privilegis i les fugides impossibles, produït per Carlot Coloma, Adrià Lahuerta, Marta Cruañas i Xavi Vara.

Els finalistes en aquesta categoria han estat 'Cura sana', dirigit i escrit per Lucía García Romero; 'Dol i fa sol', dirigit i escrit per Pep Garrido i Maria Besora, i 'Els buits', dirigit i escrit per Marina Freixa Roca, Sofia Esteve i Isa Luengo.