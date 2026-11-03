El príncep Guillermo i el seu fill visiten Barcelona per al partit entre el Barça i Aston Vila

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El príncep de Gal·les Guillermo i el seu fill, George, han visitat Barcelona aquest dimarts per assistir a la trobada entre el FC Barcelona i Aston Vila, partit de Champions League que ha començat a les 21.00 hores en el Spotify Camp Nou.
El club barceloní ha publicat una fotografia en Instagram del president del Barça, Joan Laporta, i del príncep Guillermo, a qui el club ha agraït haver assistit al partit en una "nit tan especial de Champions", segons ha recollit Europa Press a través de la xarxa social.
Tots dos segueixen el partit des de la llotja presidencial, ja que tant el príncep com el seu fill són seguidors del club britànic, segons va publicar el 'Sport' aquest dilluns.