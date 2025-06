La primera quinzena de juny a Catalunya va ser una de les més càlides dels últims vint anys

BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -

La primera quinzena de juny a Catalunya va ser una les més càlides dels últims vint anys, amb una temperatura mitjana superior al valor climàtic habitual de l'època, i la predicció apunta al fet que les temperatures elevades es mantindran com a mínim fins passat Sant Joan.

Algunes localitats del litoral i del prelitoral, com Amposta, el Vendrell (Tarragona) i Vilafranca del Penedès (Barcelona), ja han batut els rècords de temperatura en aquesta primera quinzena, informa aquest dissabte el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicat.

No és el període de calor prematura més llarg a Catalunya, ja que els períodes de calor del 2003 van tenir valors similars i els del 2022 van ser més alts, encara que el tècnic de Meteocat Miquel Bernis considera que "no es pot descartar" que aquest juny acabi superant els valors del 2022 i 2003.

En la primera quinzena de juny, divuit estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), amb sèries de més de vint anys, han registrat rècord de temperatura mitjana, la majoria a la franja litoral.

Aquest dissabte la temperatura tindrà un màxim a Catalunya, sobretot a la zona de ponent, on s'acostarà a 40 graus, i a l'extrem nord-est, on arribaran als 37 o 38, per la qual cosa Meteocat ha emès avisos per calor.